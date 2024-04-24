Сафронов Василий Никитович
Место рожденияТамбовская обл., Первомайский р-н, с. Змеево
Дата рождения26.02.1912
Дата смерти18.06.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1912
Тамбовская обл., Первомайский р-н, с. Змеево
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Каширский РВК, Тамбовская обл.
Рождение ребёнка
15.08.1933
Рождение ребёнка
1942
Сын: Сафронов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Сафронова(Сафронова) (Сафронова) Анна Ивановна
Смерть
18.06.1943