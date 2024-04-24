Сафронов Василий Никитович 26.02.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронов Василий Никитович

Место рождения

Тамбовская обл., Первомайский р-н, с. Змеево

Дата рождения

26.02.1912

Дата смерти

18.06.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1912

Отец: Сафронов Никита Григорьев

Мать: Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Елена Федорова

Тамбовская обл., Первомайский р-н, с. Змеево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова(Сафронова) (Сафронова) Анна Ивановна

Военная служба
Неизвестно
Каширский РВК, Тамбовская обл.
Рождение ребёнка
15.08.1933

Дочь: Скороходова(Сафронова) (Сафронова) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Сафронова(Сафронова) (Сафронова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Сафронов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Сафронова(Сафронова) (Сафронова) Анна Ивановна

Смерть
18.06.1943

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