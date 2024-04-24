Сафронов Никита Григорьев 26.05.1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронов Никита Григорьев

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

26.05.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1877

Отец: Сафронов Григорий Васильев

Мать: Сафронова Домна Михайловна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
25.?.1899

Жена: Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Елена Федорова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 4 лист 15об.-16
Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Сафронова) Прасковья Никитична

Мать ребёнка: Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Елена Федорова

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Селявина(Сафронова) Ххх Екатерина Никитична

Мать ребёнка: Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Елена Федорова

Рождение ребёнка
26.02.1912

Сын: Сафронов Василий Никитович

Мать ребёнка: Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Елена Федорова

Тамбовская обл., Первомайский р-н, с. Змеево
Смерть
Неизвестно

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