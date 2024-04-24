Сафронов Никита Григорьев
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения26.05.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1877
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
25.?.1899
Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 4 лист 15об.-16
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Сафронова) Прасковья Никитична
Мать ребёнка: Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Елена Федорова
Рождение ребёнка
1910
Рождение ребёнка
26.02.1912
Сын: Сафронов Василий Никитович
Мать ребёнка: Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Елена Федорова
Тамбовская обл., Первомайский р-н, с. Змеево
Смерть
Неизвестно