Сафронов Григорий Васильев 13.11.1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронов Григорий Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1850

Отец: Сафронов Василий Ефремов

Мать: Сафронова(Ситных?) (Ситных?) Анна Дорофеева

Бракосочетание
04.11.1873

Жена: Сафронова Домна Михайловна

село Мал.Снежеток (Мещера) Раненбургский уезд
МК Никольской церкви с.Малый Снежеток. Венчал священник Иоанн Толпин с дьяконом Иваном Ракитиным (зап.14)
Рождение ребёнка
12.11.1874

Сын: Сафронов Иван Григорьев

Мать ребёнка: Сафронова Домна Михайловна

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
26.05.1877

Сын: Сафронов Никита Григорьев

Мать ребёнка: Сафронова Домна Михайловна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
06.11.1879

Сын: Сафронов Павел Григорьев

Мать ребёнка: Сафронова Домна Михайловна

Рождение ребёнка
01.07.1882

Сын: Сафронов Андрей Григорьев

Мать ребёнка: Сафронова Домна Михайловна

Рождение ребёнка
01.07.1883

Дочь: (Сафронова) Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Сафронова Домна Михайловна

Рождение ребёнка
17.06.1886

Сын: Сафронов Иуда Григорьев

Мать ребёнка: Сафронова Домна Михайловна

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.11.1888

Сын: Сафронов Яков Григорьев

Мать ребёнка: Сафронова Домна Михайловна

Рождение ребёнка
11.07.1892

Сын: Сафронов Михаил Григорьев

Мать ребёнка: Сафронова Домна Михайловна

Смерть
Неизвестно

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