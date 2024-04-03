Сафронов Григорий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1850
Бракосочетание
04.11.1873
село Мал.Снежеток (Мещера) Раненбургский уезд
МК Никольской церкви с.Малый Снежеток. Венчал священник Иоанн Толпин с дьяконом Иваном Ракитиным (зап.14)
Рождение ребёнка
12.11.1874
Мать ребёнка: Сафронова Домна Михайловна
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
26.05.1877
Сын: Сафронов Никита Григорьев
Мать ребёнка: Сафронова Домна Михайловна
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
06.11.1879
Мать ребёнка: Сафронова Домна Михайловна
Рождение ребёнка
01.07.1882
Сын: Сафронов Андрей Григорьев
Мать ребёнка: Сафронова Домна Михайловна
Рождение ребёнка
01.07.1883
Дочь: (Сафронова) Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Сафронова Домна Михайловна
Рождение ребёнка
17.06.1886
Мать ребёнка: Сафронова Домна Михайловна
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.11.1888
Мать ребёнка: Сафронова Домна Михайловна
Рождение ребёнка
11.07.1892
Сын: Сафронов Михаил Григорьев
Мать ребёнка: Сафронова Домна Михайловна
Смерть
Неизвестно