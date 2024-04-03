Сафронова Домна Михайловна
Место рождениядер. Аннина
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Михаил Филиппов
Мать: не указана
дер. Аннина
Бракосочетание
04.11.1873
село Мал.Снежеток (Мещера) Раненбургский уезд
МК Никольской церкви с.Малый Снежеток. Венчал священник Иоанн Толпин с дьяконом Иваном Ракитиным (зап.14)
Рождение ребёнка
12.11.1874
Отец ребёнка: Сафронов Григорий Васильев
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
26.05.1877
Сын: Сафронов Никита Григорьев
Отец ребёнка: Сафронов Григорий Васильев
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
06.11.1879
Отец ребёнка: Сафронов Григорий Васильев
Рождение ребёнка
01.07.1882
Сын: Сафронов Андрей Григорьев
Отец ребёнка: Сафронов Григорий Васильев
Рождение ребёнка
01.07.1883
Дочь: (Сафронова) Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Сафронов Григорий Васильев
Рождение ребёнка
17.06.1886
Отец ребёнка: Сафронов Григорий Васильев
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.11.1888
Отец ребёнка: Сафронов Григорий Васильев
Рождение ребёнка
11.07.1892
Сын: Сафронов Михаил Григорьев
Отец ребёнка: Сафронов Григорий Васильев
Смерть
Неизвестно