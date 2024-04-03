Сафронова Домна Михайловна 1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронова Домна Михайловна

Место рождения

дер. Аннина

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Михаил Филиппов

Мать: не указана

дер. Аннина
Бракосочетание
04.11.1873

Муж: Сафронов Григорий Васильев

село Мал.Снежеток (Мещера) Раненбургский уезд
МК Никольской церкви с.Малый Снежеток. Венчал священник Иоанн Толпин с дьяконом Иваном Ракитиным (зап.14)
Рождение ребёнка
12.11.1874

Сын: Сафронов Иван Григорьев

Отец ребёнка: Сафронов Григорий Васильев

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
26.05.1877

Сын: Сафронов Никита Григорьев

Отец ребёнка: Сафронов Григорий Васильев

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
06.11.1879

Сын: Сафронов Павел Григорьев

Отец ребёнка: Сафронов Григорий Васильев

Рождение ребёнка
01.07.1882

Сын: Сафронов Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Сафронов Григорий Васильев

Рождение ребёнка
01.07.1883

Дочь: (Сафронова) Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Сафронов Григорий Васильев

Рождение ребёнка
17.06.1886

Сын: Сафронов Иуда Григорьев

Отец ребёнка: Сафронов Григорий Васильев

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.11.1888

Сын: Сафронов Яков Григорьев

Отец ребёнка: Сафронов Григорий Васильев

Рождение ребёнка
11.07.1892

Сын: Сафронов Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Сафронов Григорий Васильев

Смерть
Неизвестно

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