Сафронов Иван Григорьев 12.11.1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронов Иван Григорьев

Место рождения

дер.Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

12.11.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1874

Отец: Сафронов Григорий Васильев

Мать: Сафронова Домна Михайловна

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
31.10.1894

Жена: не указана

Николаевская церковь с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
12.10.1895

Сын: Сафронов Лукьян Иванов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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