Сафронов Иван Григорьев
Место рождениядер.Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения12.11.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1874
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
31.10.1894
Жена: не указана
Николаевская церковь с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
12.10.1895
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно