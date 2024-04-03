Сафронова(Ситных?) (Ситных?) Анна Дорофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти13.02.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: (Ситных?) Дорофей Степанович
Мать: Марфа Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Сафронова) Прасковья Васильева
Отец ребёнка: Сафронов Василий Ефремов
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Сафронов Василий Ефремов
Рождение ребёнка
11.03.1844
Сын: Сафронов Алексей Васильев
Отец ребёнка: Сафронов Василий Ефремов
Рождение ребёнка
13.11.1850
Сын: Сафронов Григорий Васильев
Отец ребёнка: Сафронов Василий Ефремов
Рождение ребёнка
18.05.1856
Сын: Сафронов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Сафронов Василий Ефремов
Смерть
13.02.1888
Причина смерти: от старости