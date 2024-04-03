Сафронова(Ситных?) (Ситных?) Анна Дорофеева 1816 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронова(Ситных?) (Ситных?) Анна Дорофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

13.02.1888

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: (Ситных?) Дорофей Степанович

Мать: Марфа Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Василий Ефремов

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Сафронова) Прасковья Васильева

Отец ребёнка: Сафронов Василий Ефремов

Рождение ребёнка
1842

Сын: Сафронов Степан Васильев

Отец ребёнка: Сафронов Василий Ефремов

Рождение ребёнка
11.03.1844

Сын: Сафронов Алексей Васильев

Отец ребёнка: Сафронов Василий Ефремов

Рождение ребёнка
13.11.1850

Сын: Сафронов Григорий Васильев

Отец ребёнка: Сафронов Василий Ефремов

Рождение ребёнка
18.05.1856

Сын: Сафронов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Сафронов Василий Ефремов

Смерть
13.02.1888
Причина смерти: от старости

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