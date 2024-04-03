(Ситных?) Дорофей Степанович
Место рожденияСельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1777
Отец: Ситных? Степан Трифонович
Мать: Нелида Митрофановна
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Степанова
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Ситных?) Пелагея Дорофеевна
Мать ребёнка: Марфа Степанова
Рождение ребёнка
1811
Сын: (Ситных?) Харлам Дорофеевич
Мать ребёнка: Марфа Степанова
Рождение ребёнка
1813
Сын: Скороходов? Еремей Дорофеевич
Мать ребёнка: Марфа Степанова
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Сафронова(Ситных?) (Ситных?) Анна Дорофеева
Мать ребёнка: Марфа Степанова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Федор Дорофеевич
Мать ребёнка: Марфа Степанова
Смерть
Неизвестно