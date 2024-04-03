(Ситных?) Дорофей Степанович 1777 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Ситных?) Дорофей Степанович

(Ситных?) Дорофей Степанович

Место рождения

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Ситных? Степан Трифонович

Мать: Нелида Митрофановна

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Степанова

Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Ситных?) Пелагея Дорофеевна

Мать ребёнка: Марфа Степанова

Рождение ребёнка
1811

Сын: (Ситных?) Харлам Дорофеевич

Мать ребёнка: Марфа Степанова

Рождение ребёнка
1813

Сын: Скороходов? Еремей Дорофеевич

Мать ребёнка: Марфа Степанова

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Сафронова(Ситных?) (Ситных?) Анна Дорофеева

Мать ребёнка: Марфа Степанова

Рождение ребёнка
1821

Сын: Федор Дорофеевич

Мать ребёнка: Марфа Степанова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.