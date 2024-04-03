Марфа Степанова 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марфа Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Ситных?) Дорофей Степанович

Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Ситных?) Пелагея Дорофеевна

Отец ребёнка: (Ситных?) Дорофей Степанович

Рождение ребёнка
1811

Сын: (Ситных?) Харлам Дорофеевич

Отец ребёнка: (Ситных?) Дорофей Степанович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Скороходов? Еремей Дорофеевич

Отец ребёнка: (Ситных?) Дорофей Степанович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Сафронова(Ситных?) (Ситных?) Анна Дорофеева

Отец ребёнка: (Ситных?) Дорофей Степанович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Федор Дорофеевич

Отец ребёнка: (Ситных?) Дорофей Степанович

Смерть
Неизвестно

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