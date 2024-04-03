Марфа Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Ситных?) Пелагея Дорофеевна
Отец ребёнка: (Ситных?) Дорофей Степанович
Рождение ребёнка
1811
Сын: (Ситных?) Харлам Дорофеевич
Отец ребёнка: (Ситных?) Дорофей Степанович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Скороходов? Еремей Дорофеевич
Отец ребёнка: (Ситных?) Дорофей Степанович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Сафронова(Ситных?) (Ситных?) Анна Дорофеева
Отец ребёнка: (Ситных?) Дорофей Степанович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Федор Дорофеевич
Отец ребёнка: (Ситных?) Дорофей Степанович
Смерть
Неизвестно