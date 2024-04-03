Ситных? Степан Трифонович 1734 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ситных? Степан Трифонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Долгова(Ситных) (Ситных) Прасковья Степановна

Мать ребёнка: Нелида Митрофановна

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Нелида Митрофановна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Егор Степанович

Мать ребёнка: Нелида Митрофановна

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Февронья Степановна

Мать ребёнка: Нелида Митрофановна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Афанасий Степанович

Мать ребёнка: Нелида Митрофановна

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Нелида Митрофановна

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1774

Сын: Кирилл Степанович

Мать ребёнка: Нелида Митрофановна

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1777

Сын: (Ситных?) Дорофей Степанович

Мать ребёнка: Нелида Митрофановна

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Смерть
Неизвестно

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