Ситных? Степан Трифонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Долгова(Ситных) (Ситных) Прасковья Степановна
Мать ребёнка: Нелида Митрофановна
Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Нелида Митрофановна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Егор Степанович
Мать ребёнка: Нелида Митрофановна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Февронья Степановна
Мать ребёнка: Нелида Митрофановна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Афанасий Степанович
Мать ребёнка: Нелида Митрофановна
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Нелида Митрофановна
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1774
Сын: Кирилл Степанович
Мать ребёнка: Нелида Митрофановна
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1777
Сын: (Ситных?) Дорофей Степанович
Мать ребёнка: Нелида Митрофановна
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Смерть
Неизвестно