Сафронов Алексей Васильев 11.03.1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронов Алексей Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1844

Отец: Сафронов Василий Ефремов

Мать: Сафронова(Ситных?) (Ситных?) Анна Дорофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова Ольга Сергеева

Рождение ребёнка
06.08.1870

Дочь: (Сафронова) Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Сафронова Ольга Сергеева

Рождение ребёнка
23.05.1876

Дочь: (Сафронова) Федосья Алексеева

Мать ребёнка: Сафронова Ольга Сергеева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
06.07.1879

Сын: Сафронов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Сафронова Ольга Сергеева

Рождение ребёнка
24.05.1881

Дочь: (Сафронова) Федосья Алексеева

Мать ребёнка: Сафронова Ольга Сергеева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
18.07.1884

Сын: Сафронов Илья Алексеев

Мать ребёнка: Сафронова Ольга Сергеева

Смерть
Неизвестно

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