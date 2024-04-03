Сафронов Алексей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1844
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сафронова Ольга Сергеева
Рождение ребёнка
06.08.1870
Дочь: (Сафронова) Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Сафронова Ольга Сергеева
Рождение ребёнка
23.05.1876
Дочь: (Сафронова) Федосья Алексеева
Мать ребёнка: Сафронова Ольга Сергеева
Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
06.07.1879
Сын: Сафронов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Сафронова Ольга Сергеева
Рождение ребёнка
24.05.1881
Дочь: (Сафронова) Федосья Алексеева
Мать ребёнка: Сафронова Ольга Сергеева
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
18.07.1884
Мать ребёнка: Сафронова Ольга Сергеева
Смерть
Неизвестно