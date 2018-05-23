Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Елена Федорова 23.05.1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Елена Федорова

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

23.05.1881

Дата смерти

24.05.1970

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1881

Отец: Сачков Федор Савельев

Мать: Сачкова(Семина) (Семина) Надежда Васильева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
24.05.1881
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: деревни Змиевки крестьяне:Иван Васильев Семин и жена псаломщика Ольга Иванова Ракитина
Бракосочетание
25.?.1899

Муж: Сафронов Никита Григорьев

Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 4 лист 15об.-16
Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Сафронова) Прасковья Никитична

Отец ребёнка: Сафронов Никита Григорьев

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Селявина(Сафронова) Ххх Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Сафронов Никита Григорьев

Рождение ребёнка
26.02.1912

Сын: Сафронов Василий Никитович

Отец ребёнка: Сафронов Никита Григорьев

Тамбовская обл., Первомайский р-н, с. Змеево
Смерть
24.05.1970
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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