Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Елена Федорова
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения23.05.1881
Дата смерти24.05.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1881
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
24.05.1881
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: деревни Змиевки крестьяне:Иван Васильев Семин и жена псаломщика Ольга Иванова Ракитина
Бракосочетание
25.?.1899
Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 4 лист 15об.-16
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Сафронова) Прасковья Никитична
Отец ребёнка: Сафронов Никита Григорьев
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Селявина(Сафронова) Ххх Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Сафронов Никита Григорьев
Рождение ребёнка
26.02.1912
Сын: Сафронов Василий Никитович
Отец ребёнка: Сафронов Никита Григорьев
Тамбовская обл., Первомайский р-н, с. Змеево
Смерть
24.05.1970
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.