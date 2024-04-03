Сачкова(Семина) (Семина) Надежда Васильева 09.09.1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачкова(Семина) (Семина) Надежда Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1850

Отец: Семин Василий Афанасьев

Мать: Семина(Осипова) (Осипова) Дарья Яковлева

Рождение ребёнка
1870

Сын: Сачков Антон Федорович

Отец ребёнка: Сачков Федор Савельев

Рождение ребёнка
18.07.1871

Дочь: (Сачкова) Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Сачков Федор Савельев

Рождение ребёнка
06.08.1873

Дочь: (СачковаДевица) Васса (Василиса) Федорова

Отец ребёнка: Сачков Федор Савельев

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
21.04.1876

Дочь: Селявина(Сачкова) (Сачкова) Александра Федорова

Отец ребёнка: Сачков Федор Савельев

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
07.11.1878

Сын: Сачков Михаил Федоров

Отец ребёнка: Сачков Федор Савельев

Рождение ребёнка
23.05.1881

Дочь: Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Елена Федорова

Отец ребёнка: Сачков Федор Савельев

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
08.11.1883

Дочь: (Сачкова) Екатерина Федорова

Отец ребёнка: Сачков Федор Савельев

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
20.10.1884

Дочь: Фирсова(Сачкова) (Сачкова) Прасковья Федорова

Отец ребёнка: Сачков Федор Савельев

Смерть
Неизвестно

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