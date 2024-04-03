Сачкова(Семина) (Семина) Надежда Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1850
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Сачков Федор Савельев
Рождение ребёнка
18.07.1871
Дочь: (Сачкова) Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Сачков Федор Савельев
Рождение ребёнка
06.08.1873
Дочь: (СачковаДевица) Васса (Василиса) Федорова
Отец ребёнка: Сачков Федор Савельев
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
21.04.1876
Дочь: Селявина(Сачкова) (Сачкова) Александра Федорова
Отец ребёнка: Сачков Федор Савельев
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
07.11.1878
Отец ребёнка: Сачков Федор Савельев
Рождение ребёнка
23.05.1881
Дочь: Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Елена Федорова
Отец ребёнка: Сачков Федор Савельев
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
08.11.1883
Дочь: (Сачкова) Екатерина Федорова
Отец ребёнка: Сачков Федор Савельев
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
20.10.1884
Дочь: Фирсова(Сачкова) (Сачкова) Прасковья Федорова
Отец ребёнка: Сачков Федор Савельев
Смерть
Неизвестно