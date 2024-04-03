Селявина(Сачкова) (Сачкова) Александра Федорова 21.04.1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявина(Сачкова) (Сачкова) Александра Федорова

Место рождения

дер.Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

21.04.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1876

Отец: Сачков Федор Савельев

Мать: Сачкова(Семина) (Семина) Надежда Васильева

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селявин Иван Игнатов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селявин Иван Игнатов

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Селявина) Вера Иванова

Отец ребёнка: Селявин Иван Игнатов

Смерть
Неизвестно

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