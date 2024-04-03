Селявина(Сачкова) (Сачкова) Александра Федорова
Место рождениядер.Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения21.04.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1876
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Селявин Иван Игнатов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Селявин Иван Игнатов
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Селявина) Вера Иванова
Отец ребёнка: Селявин Иван Игнатов
Смерть
Неизвестно