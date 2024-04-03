Челушкин (Меркулов) Платон Поликарпович 16.11.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин (Меркулов) Платон Поликарпович

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

16.11.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1895

Отец: Челушкин Поликарп Тимофеевич

Мать: Челушкина(Семенова?) (Семенова) Анастасия Михайловна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
19.11.1895
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
19.11.1895
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
19.11.1895
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
ГАЛО Фонд 38, оп.3 д.88 лист 22об.-23 | Восприемники: села Малый Снежеток крестьяне: Василий Петров Сафронов и вдова Анна Никитина Долгова
Смерть
Неизвестно

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