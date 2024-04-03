Челушкин (Меркулов) Платон Поликарпович
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения16.11.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
16.11.1895
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
19.11.1895
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
19.11.1895
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
19.11.1895
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
ГАЛО Фонд 38, оп.3 д.88 лист 22об.-23 | Восприемники: села Малый Снежеток крестьяне: Василий Петров Сафронов и вдова Анна Никитина Долгова
Смерть
Неизвестно