Челушкин Феопемпт (Попен) Поликарпович
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии 5 янв 1889 Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.80, л.15
Дата рождения05.01.1889
Дата смерти10.11.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
05.01.1889
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии 5 янв 1889 Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.80, л.15
Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.80, л.15
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Челушкина 2Я Жена Пелагея (Поля)
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
05.01.1889
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Восприемники: проживающий в деревне Змиевке запасной рядовой Александр Михеев Скороходов и деревни Змиевки жена крестьянина Абрама Семенова Дронова Анастасия Ильинична Дронова(Долгова) (Абрам Семено... Показать все
Бракосочетание
25.10.1909
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Венчал священник Николай Никандров и псаломщик Сергей Живаго.
Рождение ребёнка
07.10.1910
Дочь: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Прасковья Феопемптовна
Мать ребёнка: Челушкина(Челенкова) (Челенкова) Агафья Васильевна
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
15.09.1913
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.06.1915
Дочь: (Челушкина) Ольга Феопемптовна
Мать ребёнка: Челушкина(Челенкова) (Челенкова) Агафья Васильевна
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
03.08.1918
Дочь: (Челушкина) Анна1 Феопемптовна
Мать ребёнка: Челушкина(Челенкова) (Челенкова) Агафья Васильевна
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
25.01.1921
село Озерки Снежетовской волости Раненбургского уезда
Заявитель - дядя Андрей Челушкин. Из живых - 4й ребенок. Запись совершена 3 февраля 1921 г.Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.80, л.15
Рождение ребёнка
16.09.1923
Дочь: (Челушкина) Анна2 Феопемптовна
Мать ребёнка: Челушкина(Челенкова) (Челенкова) Агафья Васильевна
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Книга регистрации актов о рождении Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.82, л.159
Рождение ребёнка
Около 1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Челушкина(Челенкова) (Челенкова) Агафья Васильевна
Смерть
10.11.1950