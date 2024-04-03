Челушкин Феопемпт (Попен) Поликарпович 05.01.1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Феопемпт (Попен) Поликарпович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии 5 янв 1889 Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.80, л.15

Дата рождения

05.01.1889

Дата смерти

10.11.1950

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1859 г.р.

Жена

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1889

Отец: Челушкин Поликарп Тимофеевич

Мать: Челушкина(Семенова?) (Семенова) Анастасия Михайловна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии 5 янв 1889 Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.80, л.15
Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.80, л.15
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челушкина 2Я Жена Пелагея (Поля)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челушкина 2Я Жена Пелагея (Поля)

Крещение
05.01.1889
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Восприемники: проживающий в деревне Змиевке запасной рядовой Александр Михеев Скороходов и деревни Змиевки жена крестьянина Абрама Семенова Дронова Анастасия Ильинична Дронова(Долгова) (Абрам Семено... Показать все
Бракосочетание
25.10.1909

Жена: Челушкина(Челенкова) (Челенкова) Агафья Васильевна

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Венчал священник Николай Никандров и псаломщик Сергей Живаго.
Рождение ребёнка
07.10.1910

Дочь: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Прасковья Феопемптовна

Мать ребёнка: Челушкина(Челенкова) (Челенкова) Агафья Васильевна

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
15.09.1913

Сын: Челушкин Дмитрий Феопемптович

Мать ребёнка: Челушкина(Челенкова) (Челенкова) Агафья Васильевна

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.06.1915

Дочь: (Челушкина) Ольга Феопемптовна

Мать ребёнка: Челушкина(Челенкова) (Челенкова) Агафья Васильевна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
03.08.1918

Дочь: (Челушкина) Анна1 Феопемптовна

Мать ребёнка: Челушкина(Челенкова) (Челенкова) Агафья Васильевна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
25.01.1921

Сын: Челушкин Василий Феопемптович

Мать ребёнка: Челушкина(Челенкова) (Челенкова) Агафья Васильевна

село Озерки Снежетовской волости Раненбургского уезда
Заявитель - дядя Андрей Челушкин. Из живых - 4й ребенок. Запись совершена 3 февраля 1921 г.Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.80, л.15
Рождение ребёнка
16.09.1923

Дочь: (Челушкина) Анна2 Феопемптовна

Мать ребёнка: Челушкина(Челенкова) (Челенкова) Агафья Васильевна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Книга регистрации актов о рождении Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.82, л.159
Рождение ребёнка
Около 1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челушкина(Челенкова) (Челенкова) Агафья Васильевна

Смерть
10.11.1950

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