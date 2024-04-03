Челушкин Дмитрий Феопемптович 15.09.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Дмитрий Феопемптович

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

15.09.1913

Дата смерти

03.03.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1913

Отец: Челушкин Феопемпт (Попен) Поликарпович

Мать: Челушкина(Челенкова) (Челенкова) Агафья Васильевна

село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
15.09.1913
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров | Восприемники: Села того же кр. Димитрий Григорьев Ключников и кр. девица того же села Мария Васильевна Челенкова . Крестил священник Николай Никандров. ГАЛО 3... Показать все
Смерть
03.03.1914
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Причина смерти: От младенческого припадка | Погребен 05.03 .Отпевал свящ.Николай Никандров

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