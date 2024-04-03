Челушкин Дмитрий Феопемптович
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения15.09.1913
Дата смерти03.03.1914
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
15.09.1913
Отец: Челушкин Феопемпт (Попен) Поликарпович
село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
15.09.1913
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров | Восприемники: Села того же кр. Димитрий Григорьев Ключников и кр. девица того же села Мария Васильевна Челенкова . Крестил священник Николай Никандров. ГАЛО 3... Показать все
Смерть
03.03.1914
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Причина смерти: От младенческого припадка | Погребен 05.03 .Отпевал свящ.Николай Никандров