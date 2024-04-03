Челушкина(Челенкова) (Челенкова) Агафья Васильевна 04.02.1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина(Челенкова) (Челенкова) Агафья Васильевна

Место рождения

Сельцо Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

04.02.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1891

Отец: Челенков Василий Григорьевич

Мать: Челенкова(Ключникова) (Ключникова) Аксинья Григорьевна

Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
06.02.1891
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Восприемники: деревни Змиевки крестьянин Дмитрий Петрович Ключников и крестьянина Самсона Григорьевича Челенкова дочь девица Евдокия
Бракосочетание
25.10.1909

Муж: Челушкин Феопемпт (Попен) Поликарпович

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Венчал священник Николай Никандров и псаломщик Сергей Живаго.
Рождение ребёнка
07.10.1910

Дочь: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Прасковья Феопемптовна

Отец ребёнка: Челушкин Феопемпт (Попен) Поликарпович

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
15.09.1913

Сын: Челушкин Дмитрий Феопемптович

Отец ребёнка: Челушкин Феопемпт (Попен) Поликарпович

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.06.1915

Дочь: (Челушкина) Ольга Феопемптовна

Отец ребёнка: Челушкин Феопемпт (Попен) Поликарпович

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
03.08.1918

Дочь: (Челушкина) Анна1 Феопемптовна

Отец ребёнка: Челушкин Феопемпт (Попен) Поликарпович

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
25.01.1921

Сын: Челушкин Василий Феопемптович

Отец ребёнка: Челушкин Феопемпт (Попен) Поликарпович

село Озерки Снежетовской волости Раненбургского уезда
Заявитель - дядя Андрей Челушкин. Из живых - 4й ребенок. Запись совершена 3 февраля 1921 г.Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.80, л.15
Рождение ребёнка
16.09.1923

Дочь: (Челушкина) Анна2 Феопемптовна

Отец ребёнка: Челушкин Феопемпт (Попен) Поликарпович

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Книга регистрации актов о рождении Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.82, л.159
Рождение ребёнка
Около 1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челушкин Феопемпт (Попен) Поликарпович

Смерть
Неизвестно

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