Челушкина(Челенкова) (Челенкова) Агафья Васильевна
Место рожденияСельцо Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения04.02.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1891
Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
06.02.1891
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Восприемники: деревни Змиевки крестьянин Дмитрий Петрович Ключников и крестьянина Самсона Григорьевича Челенкова дочь девица Евдокия
Бракосочетание
25.10.1909
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Венчал священник Николай Никандров и псаломщик Сергей Живаго.
Рождение ребёнка
07.10.1910
Дочь: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Прасковья Феопемптовна
Отец ребёнка: Челушкин Феопемпт (Попен) Поликарпович
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
15.09.1913
Сын: Челушкин Дмитрий Феопемптович
Отец ребёнка: Челушкин Феопемпт (Попен) Поликарпович
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.06.1915
Дочь: (Челушкина) Ольга Феопемптовна
Отец ребёнка: Челушкин Феопемпт (Попен) Поликарпович
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
03.08.1918
Дочь: (Челушкина) Анна1 Феопемптовна
Отец ребёнка: Челушкин Феопемпт (Попен) Поликарпович
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
25.01.1921
Сын: Челушкин Василий Феопемптович
Отец ребёнка: Челушкин Феопемпт (Попен) Поликарпович
село Озерки Снежетовской волости Раненбургского уезда
Заявитель - дядя Андрей Челушкин. Из живых - 4й ребенок. Запись совершена 3 февраля 1921 г.Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.80, л.15
Рождение ребёнка
16.09.1923
Дочь: (Челушкина) Анна2 Феопемптовна
Отец ребёнка: Челушкин Феопемпт (Попен) Поликарпович
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Книга регистрации актов о рождении Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.82, л.159
Рождение ребёнка
Около 1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Челушкин Феопемпт (Попен) Поликарпович
Смерть
Неизвестно