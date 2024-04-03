Челушкин Василий Феопемптович 25.01.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Василий Феопемптович

Место рождения

село Озерки Снежетовской волости Раненбургского уезда

Дата рождения

25.01.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1921

Отец: Челушкин Феопемпт (Попен) Поликарпович

Мать: Челушкина(Челенкова) (Челенкова) Агафья Васильевна

село Озерки Снежетовской волости Раненбургского уезда
Заявитель - дядя Андрей Челушкин. Из живых - 4й ребенок. Запись совершена 3 февраля 1921 г.Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.80, л.15
Смерть
Неизвестно

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