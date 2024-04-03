(Челушкина) Анна1 Феопемптовна
Место рождениясело Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения03.08.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
03.08.1918
Отец: Челушкин Феопемпт (Попен) Поликарпович
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
04.08.1918
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров | Восприемники: Крестные: села Змеевки гражданин Иван Васильев Челенков и гражданка девица Анастасия Иванова Макарова
Смерть
Неизвестно