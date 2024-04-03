(Челушкина) Анна1 Феопемптовна 03.08.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Челушкина) Анна1 Феопемптовна

Место рождения

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

03.08.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1918

Отец: Челушкин Феопемпт (Попен) Поликарпович

Мать: Челушкина(Челенкова) (Челенкова) Агафья Васильевна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
04.08.1918
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров | Восприемники: Крестные: села Змеевки гражданин Иван Васильев Челенков и гражданка девица Анастасия Иванова Макарова
Смерть
Неизвестно

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