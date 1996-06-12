(Челушкина) Анна2 Феопемптовна
Место рождениясело Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения16.09.1923
Дата смерти12.06.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1923
Отец: Челушкин Феопемпт (Попен) Поликарпович
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Книга регистрации актов о рождении Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.82, л.159
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.06.1996