(Челушкина) Анна2 Феопемптовна 16.09.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Челушкина) Анна2 Феопемптовна

Место рождения

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

16.09.1923

Дата смерти

12.06.1996

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1923

Отец: Челушкин Феопемпт (Попен) Поликарпович

Мать: Челушкина(Челенкова) (Челенкова) Агафья Васильевна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Книга регистрации актов о рождении Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.82, л.159
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.06.1996

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