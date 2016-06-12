Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Прасковья Феопемптовна
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения07.10.1910
Дата смерти12.06.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1910
Отец: Челушкин Феопемпт (Попен) Поликарпович
село Змеевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
07.10.1910
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров ГАЛО 38-3-15 л.12-13 | Восприемники: села Змиевки кр. Яков Поликарпов Челушкин и кр.девица Мария Васильева Челенкова
Рождение ребёнка
19.08.1931
Сын: Челушкин Александр Егорович
Отец ребёнка: Челушкин Егор Иванович
Рождение ребёнка
07.09.1933
Сын: Челушкин Владимир Егорович
Отец ребёнка: Челушкин Егор Иванович
Рождение ребёнка
25.05.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Челушкин Егор Иванович
Смерть
12.06.2016
Похороны
Неизвестно
с. Батькополье, Каширский район, Московская область