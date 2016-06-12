Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Прасковья Феопемптовна 07.10.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Прасковья Феопемптовна

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

07.10.1910

Дата смерти

12.06.2016

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1910

Отец: Челушкин Феопемпт (Попен) Поликарпович

Мать: Челушкина(Челенкова) (Челенкова) Агафья Васильевна

село Змеевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челушкин Егор Иванович

Крещение
07.10.1910
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров ГАЛО 38-3-15 л.12-13 | Восприемники: села Змиевки кр. Яков Поликарпов Челушкин и кр.девица Мария Васильева Челенкова
Рождение ребёнка
19.08.1931

Сын: Челушкин Александр Егорович

Отец ребёнка: Челушкин Егор Иванович

Рождение ребёнка
07.09.1933

Сын: Челушкин Владимир Егорович

Отец ребёнка: Челушкин Егор Иванович

Рождение ребёнка
25.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челушкин Егор Иванович

Смерть
12.06.2016
Похороны
Неизвестно
с. Батькополье, Каширский район, Московская область

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