Челушкин Александр Егорович 19.08.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Александр Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1931

Дата смерти

13.08.1987

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1931

Отец: Челушкин Егор Иванович

Мать: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Прасковья Феопемптовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челушкина(Лободанова) (Лободанова) Зинаида Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Челушкин Ххх Николай

Мать ребёнка: Челушкина(Лободанова) (Лободанова) Зинаида Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Челушкин Владимир

Мать ребёнка: Челушкина(Лободанова) (Лободанова) Зинаида Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челушкина(Лободанова) (Лободанова) Зинаида Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челушкина(Лободанова) (Лободанова) Зинаида Сидоровна

Смерть
13.08.1987
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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