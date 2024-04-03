Челушкин Александр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1931
Дата смерти13.08.1987
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Челушкина(Лободанова) (Лободанова) Зинаида Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Челушкин Ххх Николай
Мать ребёнка: Челушкина(Лободанова) (Лободанова) Зинаида Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Челушкин Владимир
Мать ребёнка: Челушкина(Лободанова) (Лободанова) Зинаида Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Челушкина(Лободанова) (Лободанова) Зинаида Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Челушкина(Лободанова) (Лободанова) Зинаида Сидоровна
Смерть
13.08.1987
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.