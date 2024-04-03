Челушкина(Лободанова) (Лободанова) Зинаида Сидоровна
Место рождениядер.Озерки Раненбургского уезда
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
дер.Озерки Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Челушкин Ххх Николай
Отец ребёнка: Челушкин Александр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Челушкин Владимир
Отец ребёнка: Челушкин Александр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.