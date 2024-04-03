Челушкина(Лободанова) (Лободанова) Зинаида Сидоровна 1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина(Лободанова) (Лободанова) Зинаида Сидоровна

Место рождения

дер.Озерки Раненбургского уезда

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Лободанов Сидор Никифорович

Мать: Лободанова Ххх Ольга Николаевна

дер.Озерки Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челушкин Александр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Челушкин Ххх Николай

Отец ребёнка: Челушкин Александр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Челушкин Владимир

Отец ребёнка: Челушкин Александр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челушкин Александр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челушкин Александр Егорович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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