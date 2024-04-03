Челушкин Владимир Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

1931 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Челушкин Александр Егорович

Мать: Челушкина(Лободанова) (Лободанова) Зинаида Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Челушкина) Светлана

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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