Челушкин Егор Иванович
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения19.04.1911
Дата смерти?.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
19.04.1911
Крестил священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
19.08.1931
Рождение ребёнка
07.09.1933
Рождение ребёнка
25.05.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Прасковья Феопемптовна
Военная служба
07.07.1941
Смерть
?.12.1942