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Челушкин Егор Иванович

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

19.04.1911

Дата смерти

?.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1911

Отец: Челушкин Иван Евстафьевич

Мать: Челушкина(Дронова) (Дронова) Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Прасковья Феопемптовна

Крещение
19.04.1911
Крестил священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
19.08.1931

Сын: Челушкин Александр Егорович

Мать ребёнка: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Прасковья Феопемптовна

Рождение ребёнка
07.09.1933

Сын: Челушкин Владимир Егорович

Мать ребёнка: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Прасковья Феопемптовна

Рождение ребёнка
25.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Прасковья Феопемптовна

Военная служба
07.07.1941
Смерть
?.12.1942

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