Челушкин Владимир Егорович 07.09.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Владимир Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1933

Дата смерти

09.07.1968

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1933

Отец: Челушкин Егор Иванович

Мать: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Прасковья Феопемптовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Челушкина(Черныгова) (Черныгова) Лидия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челушкина(Черныгова) (Черныгова) Лидия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челушкина(Черныгова) (Черныгова) Лидия Петровна

Смерть
09.07.1968
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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