Челушкин Владимир Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1933
Дата смерти09.07.1968
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Челушкина(Черныгова) (Черныгова) Лидия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Челушкина(Черныгова) (Черныгова) Лидия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.07.1968
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.