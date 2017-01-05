Челушкина(Черныгова) (Черныгова) Лидия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1931
Дата смерти05.01.2017
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1931
Отец: Черныгов Петр
Мать: Черныгова (...) Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Челушкин Владимир Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Челушкин Владимир Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.01.2017