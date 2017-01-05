Челушкина(Черныгова) (Черныгова) Лидия Петровна 01.10.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина(Черныгова) (Черныгова) Лидия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1931

Дата смерти

05.01.2017

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1923 г.р.
1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1931

Отец: Черныгов Петр

Мать: Черныгова (...) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ключников Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челушкин Владимир Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челушкин Владимир Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челушкин Владимир Егорович

Смерть
05.01.2017

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