Черныгов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черныгова (...) Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайтрова (Черныгова/Гайтрова) Валентина Гайтрова/
Мать ребёнка: Черныгова (...) Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черныгова (...) Татьяна
Рождение ребёнка
01.10.1931
Дочь: Челушкина(Черныгова) (Черныгова) Лидия Петровна
Мать ребёнка: Черныгова (...) Татьяна
Смерть
Неизвестно