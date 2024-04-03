Черныгов Петр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧерныгов Петр

Черныгов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черныгова (...) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайтрова (Черныгова/Гайтрова) Валентина Гайтрова/

Мать ребёнка: Черныгова (...) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черныгова (...) Татьяна

Рождение ребёнка
01.10.1931

Дочь: Челушкина(Черныгова) (Черныгова) Лидия Петровна

Мать ребёнка: Черныгова (...) Татьяна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.