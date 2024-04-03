Черныгова (...) Татьяна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧерныгова (...) Татьяна

Черныгова (...) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1931 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черныгов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайтрова (Черныгова/Гайтрова) Валентина Гайтрова/

Отец ребёнка: Черныгов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черныгов Петр

Рождение ребёнка
01.10.1931

Дочь: Челушкина(Черныгова) (Черныгова) Лидия Петровна

Отец ребёнка: Черныгов Петр

Смерть
Неизвестно

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