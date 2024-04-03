Челушкина 2Я Жена Пелагея (Поля)
Место рожденияс.Старокленское?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Старокленское?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: 1 Й Муж
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Челушкин Феопемпт (Попен) Поликарпович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: 1 Й Муж
Смерть
Неизвестно