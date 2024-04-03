Челушкина 2Я Жена Пелагея (Поля) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина 2Я Жена Пелагея (Поля)

Место рождения

с.Старокленское?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Старокленское?
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: 1 Й Муж

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челушкин Феопемпт (Попен) Поликарпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челушкин Феопемпт (Попен) Поликарпович

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: 1 Й Муж

Смерть
Неизвестно

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