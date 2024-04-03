Челушкин Демид (Диомид) Поликарпович 16.08.1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Демид (Диомид) Поликарпович

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

16.08.1891

Дата смерти

18.01.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1891

Отец: Челушкин Поликарп Тимофеевич

Мать: Челушкина(Семенова?) (Семенова) Анастасия Михайловна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
18.08.1891
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: деревни Змеевки запасной рядовой Александр Михеев Скороходов и кр.Андрея Акимова Ефимова жена Марфа Филиппова
Смерть
18.01.1892
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: коклюш | от коклюша

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