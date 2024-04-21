Долгов Илья Тихонов 15.07.1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Илья Тихонов

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

15.07.1835

Дата смерти

26.09.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1835

Отец: Долгов Тихон Данилович

Мать: Долгова(Челушкина) (Челушкина) Аксинья Павловна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
20.07.1835
Николаевская церковь с. Лычное
Бракосочетание
01.11.1854

Жена: Долгова(Челенкова) (Челенкова) Агафья Егоровна

Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
29.09.1855

Дочь: Дронова(Долгова) (Долгова) Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: Долгова(Челенкова) (Челенкова) Агафья Егоровна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Долгова) Фекла (Феоктиста) Ильинична

Мать ребёнка: Долгова(Челенкова) (Челенкова) Агафья Егоровна

Смерть
26.09.1913

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