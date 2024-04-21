Долгов Илья Тихонов
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения15.07.1835
Дата смерти26.09.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1835
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
20.07.1835
Николаевская церковь с. Лычное
Бракосочетание
01.11.1854
Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
29.09.1855
Дочь: Дронова(Долгова) (Долгова) Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: Долгова(Челенкова) (Челенкова) Агафья Егоровна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1859
Смерть
26.09.1913