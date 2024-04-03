Челышкин Павел Григорьевич
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1785
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1785
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Долгова(Челушкина) (Челушкина) Аксинья Павловна
Мать ребёнка: Челышкин Домна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Челышкин Домна
Смерть
1812