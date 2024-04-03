Челышкин Павел Григорьевич 1785 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челышкин Павел Григорьевич

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1785

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Челышкин Григорий Иванович

Мать: Челышкина Марфа Трофимовна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Долгова(Челушкина) (Челушкина) Аксинья Павловна

Мать ребёнка: Челышкин Домна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1810

Сын: Челышкин Петр Павлович

Мать ребёнка: Челышкин Домна

Смерть
1812

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