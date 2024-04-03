Долгова Аксинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Долгова) Мария Михайлова
Отец ребёнка: Долгов Михаил Аксенович
Дочь: (Долгова) Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Долгов Михаил Аксенович
Дочь: (Долгова) Васса Михайлова
Отец ребёнка: Долгов Михаил Аксенович
Дочь: (Долгова) Федосья Михайловна
Отец ребёнка: Долгов Михаил Аксенович
Отец ребёнка: Долгов Михаил Аксенович
Дочь: (Долгова) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Долгов Михаил Аксенович
Дочь: (Долгова) Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Долгов Михаил Аксенович
Отец ребёнка: Долгов Михаил Аксенович
Отец ребёнка: Долгов Михаил Аксенович
Дочь: (Долгова) Гликерия Михайлова
Отец ребёнка: Долгов Михаил Аксенович
Дочь: (Долгова) Васса (Василиса) Михайловна
Отец ребёнка: Долгов Михаил Аксенович