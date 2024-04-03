Долгова Аксинья Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгова Аксинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Михаил Аксенович

Рождение ребёнка
29.03.1877

Дочь: (Долгова) Мария Михайлова

Отец ребёнка: Долгов Михаил Аксенович

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.07.1879

Дочь: (Долгова) Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Долгов Михаил Аксенович

Михаил упоминается ка Скороходов
Рождение ребёнка
13.08.1882

Дочь: (Долгова) Васса Михайлова

Отец ребёнка: Долгов Михаил Аксенович

Рождение ребёнка
28.05.1884

Дочь: (Долгова) Федосья Михайловна

Отец ребёнка: Долгов Михаил Аксенович

Рождение ребёнка
05.06.1885

Сын: Долгов Дорофей Михайлов

Отец ребёнка: Долгов Михаил Аксенович

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
23.02.1887

Дочь: (Долгова) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Долгов Михаил Аксенович

Рождение ребёнка
19.07.1888

Дочь: (Долгова) Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Долгов Михаил Аксенович

отец по ошибке записан как Скороходов
Рождение ребёнка
17.11.1889

Сын: Долгов Платон Михайлович

Отец ребёнка: Долгов Михаил Аксенович

Рождение ребёнка
15.04.1891

Сын: Долгов Зосима Михайлов

Отец ребёнка: Долгов Михаил Аксенович

Рождение ребёнка
13.05.1893

Дочь: (Долгова) Гликерия Михайлова

Отец ребёнка: Долгов Михаил Аксенович

Рождение ребёнка
09.03.1895

Дочь: (Долгова) Васса (Василиса) Михайловна

Отец ребёнка: Долгов Михаил Аксенович

Смерть
Неизвестно

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