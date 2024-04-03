Долгова Мария Кузминична 2Я Жена 1876 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДолгова Мария Кузминична 2Я Жена

Долгова Мария Кузминична 2Я Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Михаил Аксенович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Долгова) Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Долгов Михаил Аксенович

Рождение ребёнка
08.08.1903

Сын: Долгов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Долгов Михаил Аксенович

с. Змеевка Рененбургский уезд Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.