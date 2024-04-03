Долгова Мария Кузминична 2Я Жена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Долгова) Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Долгов Михаил Аксенович
Рождение ребёнка
08.08.1903
Сын: Долгов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Долгов Михаил Аксенович
с. Змеевка Рененбургский уезд Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно