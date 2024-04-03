Бахарева(Долгова) (Долгова) Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бахарев Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
26.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бахарев Алексей Кириллович
Смерть
1961
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.