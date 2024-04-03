Бахарева(Долгова) (Долгова) Александра Дмитриевна 1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бахарева(Долгова) (Долгова) Александра Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Долгов Дмитрий Михайлович

Мать: Долгова(Сачкова) (Сачкова) Акулина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахарев Алексей Кириллович

Рождение ребёнка
16.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахарев Алексей Кириллович

Рождение ребёнка
26.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахарев Алексей Кириллович

Смерть
1961
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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