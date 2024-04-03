Скороходова(Сачкова) (Сачкова) Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1905
Дата смерти20.01.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1905
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
24.12.1905
Восприемники: Крестные: Того же села кр. Василий Петров Фирсов и кр. Марфа Иванова Хренова Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров 24 дек 1905 ГАЛ... Показать все
Рождение ребёнка
05.12.1929
Рождение ребёнка
15.05.1932
Рождение ребёнка
22.10.1934
Рождение ребёнка
01.12.1941
Рождение ребёнка
07.08.1945
Смерть
20.01.1983
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.