Скороходова(Сачкова) (Сачкова) Татьяна Михайловна 24.12.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова(Сачкова) (Сачкова) Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1905

Дата смерти

20.01.1983

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1878 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1905

Отец: Сачков Михаил Федоров

Мать: Сачкова(Федосеева) (Федосеева) Ольга Архипова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Василий Георгиевич

Крещение
24.12.1905
Восприемники: Крестные: Того же села кр. Василий Петров Фирсов и кр. Марфа Иванова Хренова Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров 24 дек 1905 ГАЛ... Показать все
Рождение ребёнка
05.12.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скороходов Василий Георгиевич

Рождение ребёнка
15.05.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скороходов Василий Георгиевич

Рождение ребёнка
22.10.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скороходов Василий Георгиевич

Рождение ребёнка
01.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скороходов Василий Георгиевич

Рождение ребёнка
07.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скороходов Василий Георгиевич

Смерть
20.01.1983
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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