Сафронов Александр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти1993
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафронов Борис Александрович
Мать ребёнка: Сафронова(Гусева) (Гусева) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сафронова) Вера Александровна
Мать ребёнка: Сафронова(Гусева) (Гусева) Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1993
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.