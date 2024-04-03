Сафронов Александр Тимофеевич 1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронов Александр Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Сафронов Тимофей Васильевич

Мать: Сафронова(Сачкова) (Сачкова) Мария Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафронов Борис Александрович

Мать ребёнка: Сафронова(Гусева) (Гусева) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафронов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Сафронова(Гусева) (Гусева) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сафронова) Вера Александровна

Мать ребёнка: Сафронова(Гусева) (Гусева) Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова(Гусева) (Гусева) Александра Михайловна

Смерть
1993
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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