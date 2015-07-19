Сафронова(Гусева) (Гусева) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1940
Дата смерти19.07.2015
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафронов Борис Александрович
Отец ребёнка: Сафронов Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафронов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Сафронов Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сафронова) Вера Александровна
Отец ребёнка: Сафронов Александр Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.07.2015