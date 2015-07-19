Сафронова(Гусева) (Гусева) Александра Михайловна 05.05.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСафронова(Гусева) (Гусева) Александра Михайловна

Сафронова(Гусева) (Гусева) Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1940

Дата смерти

19.07.2015

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1940

Отец: Гусев Михаил Васильевич

Мать: Гусева(Хренова) (Хренова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафронов Борис Александрович

Отец ребёнка: Сафронов Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафронов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Сафронов Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сафронова) Вера Александровна

Отец ребёнка: Сафронов Александр Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Александр Тимофеевич

Смерть
19.07.2015

Мы используем куки для улучшения работы сайта.