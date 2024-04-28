Гусев Михаил Васильевич 29.10.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

Жена

1918 г.р.

Дети

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1940 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1915

Отец: Гусев Василий Евтсигнеевич

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева(Хренова) (Хренова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
17.02.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева(Хренова) (Хренова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
05.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева(Хренова) (Хренова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
05.05.1940

Дочь: Сафронова(Гусева) (Гусева) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Гусева(Хренова) (Хренова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
17.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева(Хренова) (Хренова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
17.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева(Хренова) (Хренова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
30.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева(Хренова) (Хренова) Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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