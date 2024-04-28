Гусев Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1915
Отец: Гусев Василий Евтсигнеевич
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1935
Рождение ребёнка
05.05.1938
Рождение ребёнка
05.05.1940
Рождение ребёнка
17.12.1947
Рождение ребёнка
17.12.1947
Рождение ребёнка
30.08.1951
Смерть
Неизвестно