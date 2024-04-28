Гусева(Хренова) (Хренова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Хренов Василий Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1935
Рождение ребёнка
05.05.1938
Рождение ребёнка
05.05.1940
Дочь: Сафронова(Гусева) (Гусева) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Гусев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
17.12.1947
Рождение ребёнка
17.12.1947
Рождение ребёнка
30.08.1951
Смерть
1977
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.