Гусева(Хренова) (Хренова) Анна Васильевна 1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусева(Хренова) (Хренова) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

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1940 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Хренов Василий Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
17.02.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
05.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
05.05.1940

Дочь: Сафронова(Гусева) (Гусева) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Гусев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
17.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
17.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
30.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Михаил Васильевич

Смерть
1977
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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