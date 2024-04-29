Сафронов Петр Акилов 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронов Петр Акилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Сафронов Аким (Акилон) Ефремов

Мать: Сафронова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
15.02.1874

Сын: Сафронов Василий Петров

Мать ребёнка: Сафронова(Долгова) (Долгова) Анисья Аксеновна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
26.07.1877

Сын: Сафронов Николай Петров

Мать ребёнка: Сафронова(Долгова) (Долгова) Анисья Аксеновна

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
20.05.1879

Сын: Сафронов Иван Петрович

Мать ребёнка: Сафронова(Долгова) (Долгова) Анисья Аксеновна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
11.02.1884

Сын: Сафронов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Сафронова(Долгова) (Долгова) Анисья Аксеновна

Рождение ребёнка
26.02.1886

Сын: Сафронов Василий Петров

Мать ребёнка: Сафронова(Долгова) (Долгова) Анисья Аксеновна

Рождение ребёнка
13.11.1887

Сын: Сафронов Филипп Петрович

Мать ребёнка: Сафронова(Долгова) (Долгова) Анисья Аксеновна

Рождение ребёнка
12.02.1890

Сын: Сафронов Алексей Петров

Мать ребёнка: Сафронова(Долгова) (Долгова) Анисья Аксеновна

Рождение ребёнка
01.09.1891

Дочь: Хренова(Сафронова) (Сафронова) 1Я Жена Марфа Петровна

Мать ребёнка: Сафронова(Долгова) (Долгова) Анисья Аксеновна

Смерть
Неизвестно

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