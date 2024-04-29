Сафронов Петр Акилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
15.02.1874
Мать ребёнка: Сафронова(Долгова) (Долгова) Анисья Аксеновна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
26.07.1877
Мать ребёнка: Сафронова(Долгова) (Долгова) Анисья Аксеновна
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
20.05.1879
Мать ребёнка: Сафронова(Долгова) (Долгова) Анисья Аксеновна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
11.02.1884
Сын: Сафронов Алексей Петрович
Мать ребёнка: Сафронова(Долгова) (Долгова) Анисья Аксеновна
Рождение ребёнка
26.02.1886
Мать ребёнка: Сафронова(Долгова) (Долгова) Анисья Аксеновна
Рождение ребёнка
13.11.1887
Мать ребёнка: Сафронова(Долгова) (Долгова) Анисья Аксеновна
Рождение ребёнка
12.02.1890
Мать ребёнка: Сафронова(Долгова) (Долгова) Анисья Аксеновна
Рождение ребёнка
01.09.1891
Смерть
Неизвестно