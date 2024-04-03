Сафронова Евдокия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1843
Отец ребёнка: Сафронов Аким (Акилон) Ефремов
Рождение ребёнка
04.01.1845
Дочь: (Сафронова) Варвара Акимовна
Отец ребёнка: Сафронов Аким (Акилон) Ефремов
Рождение ребёнка
1847
Сын: Сафронов Василий Акимов (Акилонов)
Отец ребёнка: Сафронов Аким (Акилон) Ефремов
Рождение ребёнка
1852
Сын: Сафронов Петр Акилов
Отец ребёнка: Сафронов Аким (Акилон) Ефремов
Рождение ребёнка
01.07.1853
Отец ребёнка: Сафронов Аким (Акилон) Ефремов
Рождение ребёнка
20.01.1856
Дочь: (Сафронова) Аксинья Акиловна
Отец ребёнка: Сафронов Аким (Акилон) Ефремов
Смерть
Неизвестно