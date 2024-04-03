Сафронова Евдокия Петрова 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронова Евдокия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Аким (Акилон) Ефремов

Рождение ребёнка
13.11.1843

Сын: Сафронов Гурий Акимович

Отец ребёнка: Сафронов Аким (Акилон) Ефремов

Рождение ребёнка
04.01.1845

Дочь: (Сафронова) Варвара Акимовна

Отец ребёнка: Сафронов Аким (Акилон) Ефремов

Рождение ребёнка
1847

Сын: Сафронов Василий Акимов (Акилонов)

Отец ребёнка: Сафронов Аким (Акилон) Ефремов

Рождение ребёнка
1852

Сын: Сафронов Петр Акилов

Отец ребёнка: Сафронов Аким (Акилон) Ефремов

Рождение ребёнка
01.07.1853

Сын: Сафронов Прокопий Акилов

Отец ребёнка: Сафронов Аким (Акилон) Ефремов

Рождение ребёнка
20.01.1856

Дочь: (Сафронова) Аксинья Акиловна

Отец ребёнка: Сафронов Аким (Акилон) Ефремов

Смерть
Неизвестно

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