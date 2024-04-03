Сафронов Аким (Акилон) Ефремов 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронов Аким (Акилон) Ефремов

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Сафронов Ефрем Александров

Мать: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Мавра Емельянова

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
13.11.1843

Сын: Сафронов Гурий Акимович

Мать ребёнка: Сафронова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
04.01.1845

Дочь: (Сафронова) Варвара Акимовна

Мать ребёнка: Сафронова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
1847

Сын: Сафронов Василий Акимов (Акилонов)

Мать ребёнка: Сафронова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
1852

Сын: Сафронов Петр Акилов

Мать ребёнка: Сафронова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
01.07.1853

Сын: Сафронов Прокопий Акилов

Мать ребёнка: Сафронова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
20.01.1856

Дочь: (Сафронова) Аксинья Акиловна

Мать ребёнка: Сафронова Евдокия Петрова

Смерть
Неизвестно

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