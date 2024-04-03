Сафронов Аким (Акилон) Ефремов
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1823
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1843
Мать ребёнка: Сафронова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
04.01.1845
Дочь: (Сафронова) Варвара Акимовна
Мать ребёнка: Сафронова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1847
Сын: Сафронов Василий Акимов (Акилонов)
Мать ребёнка: Сафронова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Сафронов Петр Акилов
Мать ребёнка: Сафронова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
01.07.1853
Мать ребёнка: Сафронова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
20.01.1856
Дочь: (Сафронова) Аксинья Акиловна
Мать ребёнка: Сафронова Евдокия Петрова
Смерть
Неизвестно