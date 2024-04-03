Бахарева(Хренова) (Хренова) Антонина Ивановна 07.03.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бахарева(Хренова) (Хренова) Антонина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1929

Дата смерти

07.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1929

Отец: Хренов Иван Ильич

Мать: Хренова(Сафронова) (Сафронова) Анна Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахарев Иван Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Россия, Московская обл., г. Москва
Рождение ребёнка
1949

Сын: Бахарев Александр Иванович

Отец ребёнка: Бахарев Иван Кириллович

Рождение ребёнка
1955

Сын: Бахарев Юрий Иванович

Отец ребёнка: Бахарев Иван Кириллович

Смерть
07.05.1985
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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