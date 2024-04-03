Бахарева(Хренова) (Хренова) Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1929
Дата смерти07.05.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Россия, Московская обл., г. Москва
Рождение ребёнка
1949
Сын: Бахарев Александр Иванович
Отец ребёнка: Бахарев Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1955
Отец ребёнка: Бахарев Иван Кириллович
Смерть
07.05.1985
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.