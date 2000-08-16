Бахарев Иван Кириллович 05.09.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бахарев Иван Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1928

Дата смерти

16.08.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1928

Отец: Бахарев Кирилл Никитович

Мать: Бахарева Аксинья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахарева(Хренова) (Хренова) Антонина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Россия, Московская обл., г. Москва
Рождение ребёнка
1949

Сын: Бахарев Александр Иванович

Мать ребёнка: Бахарева(Хренова) (Хренова) Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Бахарев Юрий Иванович

Мать ребёнка: Бахарева(Хренова) (Хренова) Антонина Ивановна

Смерть
16.08.2000
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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