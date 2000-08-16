Бахарев Иван Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1928
Дата смерти16.08.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Россия, Московская обл., г. Москва
Рождение ребёнка
1949
Сын: Бахарев Александр Иванович
Мать ребёнка: Бахарева(Хренова) (Хренова) Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
1955
Мать ребёнка: Бахарева(Хренова) (Хренова) Антонина Ивановна
Смерть
16.08.2000
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.