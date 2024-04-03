Бахарев Юрий Иванович 1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бахарев Юрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Бахарев Иван Кириллович

Мать: Бахарева(Хренова) (Хренова) Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Россия, Московская обл., г. Москва
Смерть
Неизвестно

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