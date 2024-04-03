Бахарева Аксинья Федоровна 15.03.1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бахарева Аксинья Федоровна

Место рождения

с.Новоархангельское(Кавердяки нов)

Дата рождения

15.03.1889

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Новоархангельское(Кавердяки нов)
Бракосочетание
1924

Муж: Бахарев Кирилл Никитович

Рождение ребёнка
04.01.1926

Дочь: Нечаева(Бахарева) (Бахарева) Татьяна Кирилловна

Отец ребёнка: Бахарев Кирилл Никитович

Развод
1927

Муж: Бахарев Кирилл Никитович

Рождение ребёнка
05.09.1928

Сын: Бахарев Иван Кириллович

Отец ребёнка: Бахарев Кирилл Никитович

Рождение ребёнка
25.03.1931

Сын: Бахарев Алексей Кириллович

Отец ребёнка: Бахарев Кирилл Никитович

Смерть
1963
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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