Бахарева Аксинья Федоровна
Место рожденияс.Новоархангельское(Кавердяки нов)
Дата рождения15.03.1889
Дата смерти1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Новоархангельское(Кавердяки нов)
Бракосочетание
1924
Рождение ребёнка
04.01.1926
Дочь: Нечаева(Бахарева) (Бахарева) Татьяна Кирилловна
Отец ребёнка: Бахарев Кирилл Никитович
Развод
1927
Рождение ребёнка
05.09.1928
Отец ребёнка: Бахарев Кирилл Никитович
Рождение ребёнка
25.03.1931
Сын: Бахарев Алексей Кириллович
Отец ребёнка: Бахарев Кирилл Никитович
Смерть
1963
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.