Бахарев Кирилл Никитович 10.05.1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бахарев Кирилл Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1886

Дата смерти

24.03.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1886

Отец: Бахарев Никита Андреев

Мать: Бахарева(Селявина) (Селявина) Наталья Григорьева

дата рождения как в МК, на табличке другая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахарева Ххх Матрона Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Россия, Московская обл., г. Москва
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Сачкова(Бахарева) (Бахарева) Пелагея (Полина) Кирилловна

Мать ребёнка: Бахарева Ххх Матрона Андреевна

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
09.12.1912

Дочь: (Бахарева) Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Бахарева Ххх Матрона Андреевна

Рождение ребёнка
05.05.1915

Сын: Бахарев Сергей Кириллович

Мать ребёнка: Бахарева Ххх Матрона Андреевна

Россия, Тамбов
Тамбовская область Первомайский район с. Змеёвка
Рождение ребёнка
04.05.1920

Сын: Бахарев Михаил Кириллович

Мать ребёнка: Бахарева Ххх Матрона Андреевна

Россия, Тамбов
Бракосочетание
1924

Жена: Бахарева Аксинья Федоровна

Рождение ребёнка
04.01.1926

Дочь: Нечаева(Бахарева) (Бахарева) Татьяна Кирилловна

Мать ребёнка: Бахарева Аксинья Федоровна

Развод
1927

Жена: Бахарева Аксинья Федоровна

Рождение ребёнка
05.09.1928

Сын: Бахарев Иван Кириллович

Мать ребёнка: Бахарева Аксинья Федоровна

Рождение ребёнка
25.03.1931

Сын: Бахарев Алексей Кириллович

Мать ребёнка: Бахарева Аксинья Федоровна

Смерть
24.03.1954

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