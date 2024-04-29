Бахарев Кирилл Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1886
Дата смерти24.03.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1886
дата рождения как в МК, на табличке другая
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Россия, Московская обл., г. Москва
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Сачкова(Бахарева) (Бахарева) Пелагея (Полина) Кирилловна
Мать ребёнка: Бахарева Ххх Матрона Андреевна
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
09.12.1912
Дочь: (Бахарева) Мария Кирилловна
Мать ребёнка: Бахарева Ххх Матрона Андреевна
Рождение ребёнка
05.05.1915
Сын: Бахарев Сергей Кириллович
Мать ребёнка: Бахарева Ххх Матрона Андреевна
Россия, Тамбов
Тамбовская область Первомайский район с. Змеёвка
Рождение ребёнка
04.05.1920
Сын: Бахарев Михаил Кириллович
Мать ребёнка: Бахарева Ххх Матрона Андреевна
Россия, Тамбов
Бракосочетание
1924
Рождение ребёнка
04.01.1926
Дочь: Нечаева(Бахарева) (Бахарева) Татьяна Кирилловна
Мать ребёнка: Бахарева Аксинья Федоровна
Развод
1927
Рождение ребёнка
05.09.1928
Мать ребёнка: Бахарева Аксинья Федоровна
Рождение ребёнка
25.03.1931
Сын: Бахарев Алексей Кириллович
Мать ребёнка: Бахарева Аксинья Федоровна
Смерть
24.03.1954