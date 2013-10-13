Бахарев Михаил Кириллович 04.05.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБахарев Михаил Кириллович

Бахарев Михаил Кириллович

Место рождения

Россия, Тамбов

Дата рождения

04.05.1920

Дата смерти

13.10.2013

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1920

Отец: Бахарев Кирилл Никитович

Мать: Бахарева Ххх Матрона Андреевна

Россия, Тамбов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бахарева(Сафронова) (Сафронова) Елена Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бахарева(Сафронова) (Сафронова) Елена Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Россия, Московская обл., г. Москва
Бракосочетание
Около 1949

Жена: Бахарева(Сафронова) (Сафронова) Елена Андреевна

Россия, Московская обл., г. Москва
Смерть
13.10.2013

Мы используем куки для улучшения работы сайта.