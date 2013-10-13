Бахарев Михаил Кириллович
Место рожденияРоссия, Тамбов
Дата рождения04.05.1920
Дата смерти13.10.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1920
Россия, Тамбов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бахарева(Сафронова) (Сафронова) Елена Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бахарева(Сафронова) (Сафронова) Елена Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Россия, Московская обл., г. Москва
Бракосочетание
Около 1949
Россия, Московская обл., г. Москва
Смерть
13.10.2013